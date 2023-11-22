Амосова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосова Матрена Васильевна

Амосова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1910

Дата смерти

26.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910

Отец: Лобанов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1933

Дочь: Амосова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1935

Сын: Амосов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1937

Дочь: Амосова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1947

Сын: Амосов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич

Смерть
26.11.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close