Амосова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1910
Дата смерти26.11.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910
Отец: Лобанов Василий
Рождение ребёнка
25.07.1933
Дочь: Амосова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1935
Сын: Амосов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1937
Дочь: Амосова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1947
Сын: Амосов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Амосов Александр Николаевич
Смерть
26.11.1972