Баева Феодосия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левашев Никита
Рождение ребёнка
23.06.1887
Сын: Баев Иван Яковлев
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1890
Дочь: Григорьева Елена Яковлева
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1892
Сын: Баев Маркиян Яковлев
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1895
Сын: Баев Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1897
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1900
Сын: Баев Сидор Яковлев
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1908
Сын: Баев Василий Яковлев
Отец ребёнка: Баев Яков Иванов
Смерть
Неизвестно