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Баева Феодосия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левашев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1887

Сын: Баев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Григорьева Елена Яковлева

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1892

Сын: Баев Маркиян Яковлев

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Баев Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Баев Сидор Яковлев

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Баев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Баев Яков Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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