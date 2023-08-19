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Баев Иван Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1887

Отец: Баев Яков Иванов

Мать: Баева Феодосия Никитина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.04.1917

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Ирина Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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