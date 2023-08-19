Баев Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения23.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1887
Отец: Баев Яков Иванов
Мать: Баева Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
17.11.1910
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
20.04.1917
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Баева Ирина Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Ирина Митрофанова
Смерть
Неизвестно