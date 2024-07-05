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Оганян Месроп Парсамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901

Отец: Казарян Парсам (Барсам) Ованесович

Мать: Казарян (Оганян) Рипсиме (Оромсим) Ованесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оганян) Клара Нвартовна

Мать ребёнка: (Оганян) Нварт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оганян) Людмила Нвартовна

Мать ребёнка: (Оганян) Нварт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оганян) Калина Нвартовна

Мать ребёнка: (Оганян) Нварт

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Оганян) Нварт

Смерть
Неизвестно

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