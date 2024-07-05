Оганян Месроп Парсамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оганян) Клара Нвартовна
Мать ребёнка: (Оганян) Нварт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оганян) Людмила Нвартовна
Мать ребёнка: (Оганян) Нварт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оганян) Калина Нвартовна
Мать ребёнка: (Оганян) Нварт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Оганян) Нварт
Смерть
Неизвестно