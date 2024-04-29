(Адрианова) Пераскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Татьяна Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евдокия Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Агрипина Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Сын: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Иоанн(Иван) Вуколович
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Ксения Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Сын: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Василий Вуколович
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евфросиния Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Пераскева Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Марфа Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович
Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Пелагея Вуколовна
Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович