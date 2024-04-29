(Адрианова) Пераскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Адрианова) Пераскева Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1866 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Татьяна Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1867 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евдокия Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1869 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Агрипина Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Иоанн(Иван) Вуколович

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Ксения Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Василий Вуколович

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Евфросиния Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Пераскева Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Марфа Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова (Филимонова) Пелагея Вуколовна

Отец ребёнка: Гавриилов (Гурьев) Вукол Филимонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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