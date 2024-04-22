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Ишонина Анна Васильевна

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

1911

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гурин Василий Михайлович

Мать: Гурина Ульяна Борисовна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Минакова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Ишонин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Пронина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мелехова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.1946

Дочь: Шахатова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1948

Дочь: Исаева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1950

Дочь: Заворина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишонин Николай Алексеевич

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2002
Малая Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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