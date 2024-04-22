Ишонина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гурин Василий Михайлович
Мать: Гурина Ульяна Борисовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Минакова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Пронина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мелехова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1946
Дочь: Шахатова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.06.1948
Дочь: Исаева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1950
Дочь: Заворина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ишонин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Малая Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край