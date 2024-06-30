Назаров Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964
Отец: Назаров Сергей Михайлович
Мать: Байкалова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенко Елена Владимировна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
Неизвестно