Назаров Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964

Отец: Назаров Сергей Михайлович

Мать: Байкалова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенко Елена Владимировна

Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенко Елена Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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