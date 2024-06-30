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Терещенко Елена Владимировна

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

09.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969

Отец: Терещенко Владимир Яковлевич

Мать: Цибуленко Ольга Авраамовна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михаил Сергеевич

Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Михаил Сергеевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.06.2001

Дочь: Назарова Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.2005

Сын: Назаров Назар Михайлович

Отец ребёнка: не указан

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