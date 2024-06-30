Терещенко Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Михаил Сергеевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.06.2001
Дочь: Назарова Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.2005
Отец ребёнка: не указан