Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Зот Петрович
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Емельян Петрович
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Прохор Петрович
Отец ребёнка: Петр Осипович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Осипович
Смерть
Неизвестно