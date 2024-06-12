Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зот Петрович

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Емельян Петрович

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Прохор Петрович

Отец ребёнка: Петр Осипович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Осипович

Смерть
Неизвестно

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