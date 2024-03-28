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Зот Петрович
Зот Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр
1737 г.р.
Мать
Дарья Евдокимовна
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Петр
Мать:
Дарья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно
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