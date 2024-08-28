Плюснина Анастасия Васильевна 13.03.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюснина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1903 ст.

Дата смерти

09.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903 ст.

Отец: Неизвестно Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюснина Сарафима Васильевна

Отец ребёнка: Плюснин Василий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюснин Василий Архипович

Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Плюснин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Плюснин Василий Архипович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Смерть
09.12.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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