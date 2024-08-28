Плюснина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1903 ст.
Дата смерти09.12.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903 ст.
Отец: Неизвестно Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюснина Сарафима Васильевна
Отец ребёнка: Плюснин Василий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1930
Сын: Плюснин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Плюснин Василий Архипович
Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Смерть
09.12.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область