Плюснин Василий Архипович
Место рожденияВарлама Плехова
Дата рождения08.03.1901 ст.
Дата смертиОколо 13.04.1942
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901 ст.
Варлама Плехова
Варлама Плехова (Чернедяна, Чернядинская, Черняданы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюснина Сарафима Васильевна
Мать ребёнка: Плюснина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1930
Сын: Плюснин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Плюснина Анастасия Васильевна
Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Призыв на военную службу
17.10.1941
Смерть
Около 13.04.1942
Севастополь, Украинская ССР
Когда прекратилась письменная связь. Ориентировочное место захоронения: Крымская АССР, Севастопольский р-н, г. Севастополь, в районе, Максимова Дача, братская могила № 7 или № 11