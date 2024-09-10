Плюснин Василий Архипович 08.03.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюснин Василий Архипович

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Место рождения

Варлама Плехова

Дата рождения

08.03.1901 ст.

Дата смерти

Около 13.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901 ст.

Отец: Плюснин Архип Емельянович

Мать: Плюснина Акилина Дмитриевна

Варлама Плехова
Варлама Плехова (Чернедяна, Чернядинская, Черняданы)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюснина Сарафима Васильевна

Мать ребёнка: Плюснина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюснина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Плюснин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Плюснина Анастасия Васильевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Призыв на военную службу
17.10.1941
Смерть
Около 13.04.1942
Севастополь, Украинская ССР
Когда прекратилась письменная связь. Ориентировочное место захоронения: Крымская АССР, Севастопольский р-н, г. Севастополь, в районе, Максимова Дача, братская могила № 7 или № 11

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