Плюснин Анатолий Васильевич 05.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюснин Анатолий Васильевич

Место рождения

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

16.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: Плюснин Василий Архипович

Мать: Плюснина Анастасия Васильевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Бракосочетание
12.04.1958

Жена: Кузнецова Лидия Семеновна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Цаплина (Плюснина) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Семеновна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1963

Сын: Плюснин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Семеновна

Смерть
16.03.2002
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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