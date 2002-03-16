Плюснин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1930
Дата смерти16.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930
с. Никитинск Александровский район Оренбургская область
Бракосочетание
12.04.1958
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Цаплина (Плюснина) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
14.05.1963
Сын: Плюснин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Семеновна
Смерть
16.03.2002
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область