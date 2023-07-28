Подзорова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ралков ?
Мать: Ралкова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каверин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подзоров Александр
Отец ребёнка: Подзоров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подзоров ?
Рождение ребёнка
17.01.1982
Сын: Подзоров Дмитрий
Отец ребёнка: Подзоров ?
Рождение ребёнка
02.07.1990
Отец ребёнка: Каверин Юрий