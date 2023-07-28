Подзорова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзорова Светлана

Подзорова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ралков ?

Мать: Ралкова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каверин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подзоров Александр

Отец ребёнка: Подзоров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров ?

Рождение ребёнка
17.01.1982

Сын: Подзоров Дмитрий

Отец ребёнка: Подзоров ?

Рождение ребёнка
02.07.1990

Сын: Каверин Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Каверин Юрий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.