Ралкова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937
Отец: Карпенко Иван Исакович
Мать: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подзорова Светлана
Отец ребёнка: Ралков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралков Александр
Отец ребёнка: Ралков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ралков ?
Смерть
Неизвестно