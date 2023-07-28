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Ралкова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937

Отец: Карпенко Иван Исакович

Мать: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подзорова Светлана

Отец ребёнка: Ралков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралков Александр

Отец ребёнка: Ралков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралков ?

Смерть
Неизвестно

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