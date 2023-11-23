Рожков (Матвеева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков (Матвеева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Николай

Мать: Матвеев (Матвеева) Ида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Вадим

Рождение ребёнка
21.08.1967

Дочь: Королёва (Рожкова) Ольга

Отец ребёнка: Рожков Вадим

Смерть
Неизвестно

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