Рожков (Матвеева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Николай
Мать: Матвеев (Матвеева) Ида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Вадим
Рождение ребёнка
21.08.1967
Дочь: Королёва (Рожкова) Ольга
Отец ребёнка: Рожков Вадим
Смерть
Неизвестно