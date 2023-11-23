Рожков Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Андрей
Мать: Рожков (Галиоз) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожков (Матвеева) Галина
Рождение ребёнка
21.08.1967
Дочь: Королёва (Рожкова) Ольга
Мать ребёнка: Рожков (Матвеева) Галина
Смерть
1996