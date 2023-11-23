Рожков Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Андрей

Мать: Рожков (Галиоз) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожков (Матвеева) Галина

Рождение ребёнка
21.08.1967

Дочь: Королёва (Рожкова) Ольга

Мать ребёнка: Рожков (Матвеева) Галина

Смерть
1996

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