Бабушкина (Шихалева) Ирина Логиновна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабушкина (Шихалева) Ирина Логиновна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шихалев Логин Яковлевич

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Иван

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бабушкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бабушкин Иван

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Богомолова (Бабушкина) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Бабушкин Иван

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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