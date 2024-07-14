Бабушкина (Шихалева) Ирина Логиновна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Шихалев Логин Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабушкин Иван
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бабушкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бабушкин Иван
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Богомолова (Бабушкина) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Бабушкин Иван
Смерть
Неизвестно