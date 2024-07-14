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Шихалев Логин Яковлевич

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Шихалев Яков

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Шихалев Иван Логинович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шихалев Тимофей Логинович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шихалев Андрей Логинович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Шихалева Екатерина Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Бабушкина (Шихалева) Ирина Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихалев Семен Логинович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шихалева Анна Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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