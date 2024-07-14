Шихалев Логин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Шихалев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шихалев Тимофей Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Шихалева Екатерина Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Бабушкина (Шихалева) Ирина Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шихалева Анна Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно