Шамсинур Камалитдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабутдинов Рафаил Исмаилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахабутдинова Венера Исмаиловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1928
Дочь: Сахабутдинова Альфия Исламовна
Отец ребёнка: не указан
Россия
Смерть
1954