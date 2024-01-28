Шамсинур Камалитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсинур Камалитдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабутдинов Рафаил Исмаилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахабутдинова Венера Исмаиловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1928

Дочь: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Отец ребёнка: не указан

Россия
Смерть
1954

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