Сахабутдинова Альфия Исламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1928
Дата смерти18.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
Отец: не указан
Мать: Шамсинур Камалитдиновна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1954
Дочь: Измагилова Фарида Миргасимовна
Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович
Казахстан
Рождение ребёнка
05.03.1961
Дочь: Измагилова Аниса Миргасимовна
Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович
г.Казань
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Измагилова Фания Миргасимовна
Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович
Казахстан,Алмааты
Смерть
18.07.1987