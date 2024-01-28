Сахабутдинова Альфия Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахабутдинова Альфия Исламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

18.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: не указан

Мать: Шамсинур Камалитдиновна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измагилов Миргасим Идрисович

Рождение ребёнка
27.10.1954

Дочь: Измагилова Фарида Миргасимовна

Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович

Казахстан
Рождение ребёнка
05.03.1961

Дочь: Измагилова Аниса Миргасимовна

Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович

г.Казань
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Измагилова Фания Миргасимовна

Отец ребёнка: Измагилов Миргасим Идрисович

Казахстан,Алмааты
Смерть
18.07.1987

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