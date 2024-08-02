Евдокия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смерти23.03.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Настасья Сергеева
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Савелий Сергеев
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
или 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов
Смерть
23.03.1847 ст.