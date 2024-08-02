Евдокия Тихонова Вычислено 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

23.03.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: (Ячменев) Данил Сергеев

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Настасья Сергеева

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Савелий Сергеев

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
или 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: (Ячменев) Сергей Гаврилов

Смерть
23.03.1847 ст.
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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