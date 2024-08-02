(Ячменев) Сергей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ячменев) Сергей Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

16.09.1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1741 г.р.

Жена

Вычислено 1777 г.р.

Дети

Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Гаврило Иванов

Мать: Матрена Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: (Ячменев) Данил Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Настасья Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.

Сын: Егор Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Егор Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Савелий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
или 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Бракосочетание
31.01.1821 ст.

Жена: не указана

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.09.1839 ст.
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки

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