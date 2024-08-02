(Ячменев) Сергей Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смерти16.09.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: Гаврило Иванов
Мать: Матрена Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Настасья Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.
Сын: Егор Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Егор Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Савелий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
или 1808
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Бракосочетание
31.01.1821 ст.
Жена: не указана
Смерть
16.09.1839 ст.
от чахотки