Федорова Federoff (Шубина Shubin) Веруша Verusha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Federoff (Шубина Shubin) Веруша Verusha

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Ekaterina Isaievna

Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович

Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: Анастасия Исаевна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Богданова Анна Исаеевна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович

Смерть
Неизвестно
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