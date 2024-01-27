Федорова Federoff (Шубина Shubin) Веруша Verusha
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Ekaterina Isaievna
Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: Анастасия Исаевна
Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Богданова Анна Исаеевна
Отец ребёнка: Федоров Federoff Исай Esai Тарасович
Смерть
Неизвестно