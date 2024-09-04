Колсанов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения26.08.1914
Дата смерти09.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-6YQK?i=39&wc=QG3H-N3R:1047421501,1047647001,1047682401,1588886311&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1939
Дочь: Потапова (Колсанова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Камаева) Надежда Михайловна
Военная служба
Между 1941 и 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1083664441
Смерть
09.10.1990
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)