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Колсанов Александр Александрович

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.08.1914

Дата смерти

09.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914

Отец: Колсанов Александр Николаевич

Мать: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-6YQK?i=39&wc=QG3H-N3R:1047421501,1047647001,1047682401,1588886311&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колсанова (Камаева) Надежда Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1939

Дочь: Потапова (Колсанова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Камаева) Надежда Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Между 1941 и 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1083664441
Смерть
09.10.1990
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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