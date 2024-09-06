Колсанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Колсанова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Сын: Колсанов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Сын: Колсанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Сын: Колсанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Зоя Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Дочь: (Колсанова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна
Сын: Колсанов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна