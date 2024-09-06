Колсанов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолсанов Александр Николаевич

Колсанов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881

Отец: Колсанов Николай Васильевич

Мать: Колсанова (Заикина) Евдокия Степановна

Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-ZWZ8?i=61&wc=QPPY-92B:1047421501,1047647001,1047682101,1590432845&cc=1931806
Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: (Колсанова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z75G?i=42&wc=QPPY-S7D%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682401%2C1590432845%3Fcc%3D1931806&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.12.1907

Сын: Колсанов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-DLV1?i=63&wc=QPG2-S6N:1047421501,1047647001,1047682101,1590432308&cc=1931806
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: (Колсанова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-4LCD?i=8&wc=QPT8-Q99:1047421501,1047647001,1047682101,1590452588&cc=1931806
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: (Колсанова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-F4X?i=4&wc=QPG2-9N3%3A1047421901%2C1047647001%2C1047682401%2C1590433168&cc=1931806
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Колсанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-6WTQ?i=34&wc=QPG2-S8N:1047421501,1047647001,1047682401,1590433199&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: (Колсанова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-NWCY?i=24&wc=QG3H-NVG:1047421501,1047647001,1047682401,1588886361&cc=1931806
Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Колсанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-6YQK?i=39&wc=QG3H-N3R:1047421501,1047647001,1047682401,1588886311&cc=1931806
Рождение ребёнка
07.01.1916

Дочь: (Колсанова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-FB3Y?i=3&wc=QGFV-YLX:1047421501,1047647001,1047682401,1588888686&cc=1931806
Рождение ребёнка
08.12.1917

Дочь: (Колсанова) Зоя Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-H9ML-M?i=29
Рождение ребёнка
24.08.1919

Дочь: (Колсанова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9C1-Y8Z7?i=13
Рождение ребёнка
23.10.1920

Сын: Колсанов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Колсанова (Логинова) Наталья Данииловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-3ZJM?i=201&wc=QGFV-B7L:1047421501,1047647001,1588882367,1588882346&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.