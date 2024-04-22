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Буланина Анфия Андреевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Андрей

Мать: Наталья Тимофеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Буланина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Буланин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Буланина Ираида Дмитриевна

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Буланина Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Буланина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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