Буланина Анфия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Андрей
Мать: Наталья Тимофеевна
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Буланина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Буланин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Буланина Ираида Дмитриевна
Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Буланина Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Буланина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно