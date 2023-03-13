Семавина Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавина Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Семавинъ Сергей

Отец ребёнка: Семавинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семавинъ Василий

Отец ребёнка: Семавинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1784

Сын: Семавинъ Егоръ

Отец ребёнка: Семавинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1788

Сын: Семавинъ Андрей

Отец ребёнка: Семавинъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семавинъ Андрей

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