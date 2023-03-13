Семавина Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Семавинъ Сергей
Отец ребёнка: Семавинъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семавинъ Василий
Отец ребёнка: Семавинъ Андрей
Рождение ребёнка
07.04.1784
Сын: Семавинъ Егоръ
Отец ребёнка: Семавинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.08.1788
Сын: Семавинъ Андрей
Отец ребёнка: Семавинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семавинъ Андрей