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- (Трефилова) Мария Петровна

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

27.03.1874 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1848 г.р.

Мать

После 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1874 ст.

Отец: Трефилов Пётр Андреевич

Мать: Трефилова Александра Леонтьевна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Крещение
28.03.1874 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
22.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.171-172 (Рождение №-61м) Крестный сын - Трефилов Пётр Васильевич из д.Токариха (родной племянник)
Смерть
После 1907 ст.
Шадрино, Кологривская волость, Кологривский уезд
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