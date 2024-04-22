- (Трефилова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1874 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1874 ст.
Крещение
28.03.1874 ст.
Восприемник
22.06.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.171-172 (Рождение №-61м) Крестный сын - Трефилов Пётр Васильевич из д.Токариха (родной племянник)
Смерть
После 1907 ст.
Шадрино, Кологривская волость, Кологривский уезд