Трефилов Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилов Пётр Андреевич

Трефилов Пётр Андреевич

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

До 19.10.1848 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1846 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.10.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1870 ст.

Сын: Трефилов Иван Петрович

Мать ребёнка: Трефилова Александра Леонтьевна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1870 ст.

Жена: Трефилова Александра Леонтьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Трефилов Василий Петрович

Мать ребёнка: Трефилова Александра Леонтьевна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.117-118 (Рождение №-1м)
Смерть
После 1908 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close