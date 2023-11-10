Трефилов Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 19.10.1848 ст.
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.10.1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1870 ст.
Мать ребёнка: Трефилова Александра Леонтьевна
Бракосочетание
До 1870 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Сын: Трефилов Василий Петрович
Мать ребёнка: Трефилова Александра Леонтьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.117-118 (Рождение №-1м)
Смерть
После 1908 ст.