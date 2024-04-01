Бутаков Дионисий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1851
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1851
Бракосочетание
14.01.1877
М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
02.01.1878
Сын: Бутаков Феоктист Дионисиев
Мать ребёнка: Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.09.1887
Дочь: (Бутакова) Анна Денисова
Мать ребёнка: Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова
Бракосочетание
15.05.1888
м. 37 вторым, ж. 18
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: (Бутакова) Ксения Денисова
Мать ребёнка: Бутакова 1, Кондратова 2 (Чуркина) Евлампия Андреева
Смерть
До 1905