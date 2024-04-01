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Бутаков Дионисий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1851

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1851

Отец: Бутаков Дмитрий Казак Р. Камышлова Иосифов

Мать: Бутакова (Бородихина) Акилина Николаевна

Бракосочетание
14.01.1877

Жена: Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова

М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
02.01.1878

Сын: Бутаков Феоктист Дионисиев

Мать ребёнка: Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Около ?.09.1887

Дочь: (Бутакова) Анна Денисова

Мать ребёнка: Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова

Бракосочетание
15.05.1888

Жена: Бутакова 1, Кондратова 2 (Чуркина) Евлампия Андреева

м. 37 вторым, ж. 18
Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: (Бутакова) Ксения Денисова

Мать ребёнка: Бутакова 1, Кондратова 2 (Чуркина) Евлампия Андреева

Смерть
До 1905

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