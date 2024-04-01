Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиДо 1888
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
14.01.1877
М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
02.01.1878
Сын: Бутаков Феоктист Дионисиев
Отец ребёнка: Бутаков Дионисий Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.09.1887
Дочь: (Бутакова) Анна Денисова
Отец ребёнка: Бутаков Дионисий Дмитриев
Смерть
До 1888