Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутакова (Васильева) Екатерина Иванова

Бутакова (Васильева) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

До 1888

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Васильев Иван Казак Ст. Камышловой Яковлев

Мать: Васильева Анна Гаврилова Алексеева?

Бракосочетание
14.01.1877

Муж: Бутаков Дионисий Дмитриев

М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
02.01.1878

Сын: Бутаков Феоктист Дионисиев

Отец ребёнка: Бутаков Дионисий Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.09.1887

Дочь: (Бутакова) Анна Денисова

Отец ребёнка: Бутаков Дионисий Дмитриев

Смерть
До 1888

Мы используем куки для улучшения работы сайта.