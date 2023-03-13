Федосеева (Спигина) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837
Бракосочетание
02.02.1859
Рождение ребёнка
25.03.1860
Дочь: Федосеева Марія
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Рождение ребёнка
31.08.1862
Дочь: Сухова (Григорьева) Елизавѣта
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Федосеевъ Николай
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Рождение ребёнка
09.02.1866
Сын: Федосеевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: (Григорьева) Агаѳія
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Рождение ребёнка
04.01.1874
Дочь: (Григорьева) Феона
Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)