Федосеева (Спигина) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Спигина) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1837

Отец: Спигинъ-Варворкинъ Филипъ

Мать: Спигина (Латышева) Матрена

Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Рождение ребёнка
25.03.1860

Дочь: Федосеева Марія

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1862

Дочь: Сухова (Григорьева) Елизавѣта

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Федосеевъ Николай

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1866

Сын: Федосеевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: (Григорьева) Агаѳія

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1874

Дочь: (Григорьева) Феона

Отец ребёнка: Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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