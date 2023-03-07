Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1836

Отец: Федосеевъ Андрей

Мать: Федосеева Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Федосеева Матрона

Рождение ребёнка
25.03.1860

Дочь: Федосеева Марія

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1862

Дочь: Сухова Елизавѣта

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Федосеевъ Николай

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1866

Сын: Федосеевъ Дмитрій

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1874

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Федосеева Матрона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close