Федосеевъ Григорьевъ Устинъ (августинъ)
Место рождения
Дата рождения28.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1836
Отец: Федосеевъ Андрей
Мать: Федосеева Настасья
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
25.03.1860
Дочь: Федосеева Марія
Мать ребёнка: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
31.08.1862
Дочь: Сухова Елизавѣта
Мать ребёнка: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Федосеевъ Николай
Мать ребёнка: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
09.02.1866
Сын: Федосеевъ Дмитрій
Мать ребёнка: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Федосеева Матрона
Рождение ребёнка
04.01.1874
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Федосеева Матрона