Астафьев Борис Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Астафьев Никита Давыдов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1854
Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно