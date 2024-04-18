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Астафьев Борис Никитин

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Астафьев Никита Давыдов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Астафьев Пимен Борисов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Астафьев Тимофей Борисов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1854
Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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