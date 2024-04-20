Астафьев Тимофей Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьев Тимофей Борисов

Астафьев Тимофей Борисов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Астафьев Борис Никитин

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Александра Семенова

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Епанчинцева (Астафьева) Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова

Место жительства
С 1854
Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.

Сын: Астафьев Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Никитина (Астафьева) Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.