Астафьев Тимофей Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Астафьев Борис Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Епанчинцева (Астафьева) Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова
Место жительства
С 1854
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.
Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Никитина (Астафьева) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Астафьева Александра Семенова
Смерть
Неизвестно