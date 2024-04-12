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Кириллин Николай Захарович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.08.1905 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905 ст.

Отец: Кириллин Захар

Мать: Кириллина Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.12.1927

Дочь: Аллаперт Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Кириллина Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.11.1931

Сын: Кириллин Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Кириллина Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллина Клавдия Александровна

Смерть
1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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