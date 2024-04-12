Кириллин Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения10.08.1905 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905 ст.
Отец: Кириллин Захар
Рождение ребёнка
25.12.1927
Дочь: Аллаперт Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Кириллина Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1931
Сын: Кириллин Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Кириллина Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980