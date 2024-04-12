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Кириллин Станислав Николаевич
Кириллин Станислав Николаевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
12.11.1931
Пол
Мужской
Отец
Кириллин Николай Захарович
1905 г.р.
Мать
Кириллина (Крылова) Клавдия Александровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931
Отец:
Кириллин Николай Захарович
Мать:
Кириллина Клавдия Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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