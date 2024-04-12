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Кириллин Станислав Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.11.1931

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931

Отец: Кириллин Николай Захарович

Мать: Кириллина Клавдия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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