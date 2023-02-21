Savage Robert Arnold
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1939
Отец: Savage Robert Daniel
Мать: Savage Lena Rosalie
Рождение ребёнка
27.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно