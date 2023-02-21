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Savage Robert Arnold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1939

Отец: Savage Robert Daniel

Мать: Savage Lena Rosalie

Рождение ребёнка
27.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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