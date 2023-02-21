Savage (Hillendahl) Lena Rosalie
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1914
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914
Бракосочетание
04.10.1935
Муж: Savage Robert Daniel
Рождение ребёнка
03.12.1939
Сын: Savage Robert Arnold
Отец ребёнка: Savage Robert Daniel
Рождение ребёнка
04.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Savage Robert Daniel
Смерть
2007