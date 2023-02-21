Savage (Hillendahl) Lena Rosalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Savage (Hillendahl) Lena Rosalie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1914

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914

Отец: Hillendahl Arnold Friedrich

Мать: Hillendahl Henriette Viola

Бракосочетание
04.10.1935

Муж: Savage Robert Daniel

Рождение ребёнка
03.12.1939

Сын: Savage Robert Arnold

Отец ребёнка: Savage Robert Daniel

Рождение ребёнка
04.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Savage Robert Daniel

Смерть
2007
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