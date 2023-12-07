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Горнаков Михаил 2 Федорович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Горнаков Федор Тимофеевич

Мать: Горнакова Матрена Афанасьевна?

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Матрона Романовна

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Дочь: (Горнакова) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Матрона Романовна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Матрона Романовна

Смерть
Неизвестно

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