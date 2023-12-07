Горнаков Михаил 2 Федорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1909
Дочь: (Горнакова) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Матрона Романовна
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Матрона Романовна
Смерть
Неизвестно