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Горнакова Матрона Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил 2 Федорович

Рождение ребёнка
11.06.1909

Дочь: (Горнакова) Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил 2 Федорович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил 2 Федорович

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