Горнакова Матрона Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1909
Дочь: (Горнакова) Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил 2 Федорович
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил 2 Федорович