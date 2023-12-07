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Горнакова Матрена Афанасьевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Горнакова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горнаков Емельян Федорович

Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Иннокентий Федорович

Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Горнаков Михаил 2 Федорович

Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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