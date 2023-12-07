Горнакова Матрена Афанасьевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Горнакова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горнаков Емельян Федорович
Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Иннокентий Федорович
Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горнаков Михаил 2 Федорович
Отец ребёнка: Горнаков Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно