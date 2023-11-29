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Гультяев Михаил Матвеевич

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Гультяев Матвей Степанович

Мать: Гультяева Ксения Васильевна

Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Гультяева Анастасия Романовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1882 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пузыня (Гультяева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.

Сын: Гультяев Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
12.11.1892 ст.

Сын: Гультяев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Дочь: Гультяева Федора Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна

Смерть
Неизвестно

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