Гультяев Михаил Матвеевич
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1882 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пузыня (Гультяева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.
Сын: Гультяев Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
12.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Дочь: Гультяева Федора Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Романовна
Смерть
Неизвестно