Гультяева Анастасия Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти08.11.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1882 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пузыня Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.
Сын: Гультяев Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Дочь: Гультяева Федора Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
08.11.1904 ст.
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд