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Гультяева Анастасия Романовна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

08.11.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Гультяев Михаил Матвеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1882 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пузыня Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.

Сын: Гультяев Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1892 ст.

Сын: Гультяев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Дочь: Гультяева Федора Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Матвеевич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
08.11.1904 ст.
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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