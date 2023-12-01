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Гультяев Матвей Степанович

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Гультяев Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Васильевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Гультяев Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Васильевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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