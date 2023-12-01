Гультяев Матвей Степанович
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Гультяев Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Васильевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Гультяев Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Васильевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно