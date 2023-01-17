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Беляева Надежда

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

11.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: Беляева Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Надежда, незаконнорожденный ребенок,родилась 11 (крещена 12) сентября 1904 года. Восприемниками при крещении были: дер. Биричева крестьянин Иоанн Нилов Норицын и дер. Берсенева крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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