Беляева Надежда
Место рождения
Дата рождения11.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: Беляева Евгения Ивановна
Надежда, незаконнорожденный ребенок,родилась 11 (крещена 12) сентября 1904 года. Восприемниками при крещении были: дер. Биричева крестьянин Иоанн Нилов Норицын и дер. Берсенева крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно