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Page (Loder-Symonds) Edith Violet

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Место рождения

Berkshire, England

Дата рождения

11.04.1891

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1891

Отец: Loder-Symonds Frederick Cleave

Мать: Elizabeth Emily

Berkshire, England
Место жительства
1891
Место жительства
29.09.1939
Newton House, Nr Faringdon, Faringdon, Berkshire, England
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Page Leonard Francis

Работа или профессия
Неизвестно
Married woman
Смерть
1973
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