Page (Loder-Symonds) Edith Violet
Место рожденияBerkshire, England
Дата рождения11.04.1891
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1891
Отец: Loder-Symonds Frederick Cleave
Мать: Elizabeth Emily
Berkshire, England
Место жительства
1891
Место жительства
29.09.1939
Newton House, Nr Faringdon, Faringdon, Berkshire, England
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Page Leonard Francis
Работа или профессия
Неизвестно
Married woman
Смерть
1973