Page Leonard Francis
Место рожденияHobart, Tasmania, Australia
Дата рождения02.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1890
Отец: Page William Humphry
Мать: Page Alice Emily
Hobart, Tasmania, Australia
Место жительства
29.09.1939
Newton House, Nr Faringdon, Faringdon, Berkshire, England
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Page Edith Violet
Работа или профессия
Неизвестно
Barrister at Law
Смерть
Неизвестно