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Page Leonard Francis

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Место рождения

Hobart, Tasmania, Australia

Дата рождения

02.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1890

Отец: Page William Humphry

Мать: Page Alice Emily

Hobart, Tasmania, Australia
Место жительства
29.09.1939
Newton House, Nr Faringdon, Faringdon, Berkshire, England
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Page Edith Violet

Работа или профессия
Неизвестно
Barrister at Law
Смерть
Неизвестно
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