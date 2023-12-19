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Никифоров Ларион Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Никифоров Герасим Егорович

Мать: не указана

От первой жены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Никифорова Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никифоров Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Никифорова Матрена Ларионовна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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