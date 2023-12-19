Никифоров Ларион Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Никифоров Герасим Егорович
Мать: не указана
От первой жены
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Никифорова Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никифоров Иван Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Никифорова Матрена Ларионовна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Поликарповна
Смерть
Неизвестно